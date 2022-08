METEOS: SUNČANO I JAKA VRUĆINA U ČETVRTAK

U četvrtak sunčano i još veća vrućina, uz temperaturu malo iznad 35°C, ali ponegde blizu 40°C. Vetar slab zapadni pre podne, a popodne južni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura od 15°C do 23°C, a maksimalna od 35°C do 39°C. Uveče suvo i toplo. Temperatura u 22h od 23°C do 29°C.

U četvrtak u Kruševcu sunčano i jaka vrućina. Vetar slab zapadni, a krajem dana južni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura 17°C, a maksimalna oko 38°C.

Noć između četvrtka i petka biće veoma topla. U petak jaka vrućina, posebno u centralnim i južnim predelima. Pre podne sunčano, a popodne naoblačenje sa kišom i pljuskovima zahvata sever i zapad Srbije. Ovo naoblačenje se širi na ostale krajeve do kraja dana. Vetar umeren južni i jugoistočni. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 18°C do 26°C, a maksimalna od 37°C na severu Vojvodine do 41°C u centralnim i južnim predelima. Uveče osveženje sa kišom i lokalnim pljuskovima. Temperatura u 22h od 18°C na severu do 29°C na jugu Srbije.

U subotu i nedelju svežije i prijatnije vreme sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima. Prvih nekoliko dana iduće sedmice prijatna temperatura od 24°C do 28°C i promenljivo oblačno vreme sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima.