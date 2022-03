METEOS: PROMENLJIVO OBLAČNO U KRUŠEVCU U SREDU

U četvrtak ujutru slab mraz, a tokom dana na zapadu i severu Srbije pretežno sunčano, a na istoku i jugoistoku promenljiva oblačnost i sunčani intervali. Dnevna temperatura u manjem porastu u odnosu na sredu. Dakle, više sunčanih sati biće na zapadu i severu Srbije, a manje na istoku i jugoistoku gde se očekuje nešto više oblaka. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -6°C do 1°C, a maksimalna dnevna od 6°C u Dimitrovgradu do 11°C u Loznici i Valjevu. Uveče suvo. Temperatura u 22h od -1°C do 3°C.

U četvrtak ujutru u Kruševcu slab mraz. Tokom dana promenljiva oblačnost i sunčani intervali. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura -2°C, a maksimalna do 9°C. Uveče suvo.

U petak ujutru slab mraz, a tokom dana promenljiva oblačnost i sunčani intervali. Krajem dana na severu, kao i na jugozapadu i jugu Srbije je moguća kiša, a na planinama sneg. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -5°C do 0°C, a maksimalna dnevna od 6°C do 9°C.

U subotu naoblačenje sa kišom zahvata jug Srbije i širi se ka severu tokom dana, ali će do večernjih sati na severu ostati suvo. U nedelju u svim krajevima oblačno sa kišom, a na planinama sa snegom. U ponedeljak, utorak i sredu hladnije i pretežno oblačno sa povremenom kišom i snegom.