METEOS: PROMENLJIVO OBLAČNO SA POVREMENOM KIŠOM

U utorak promenljivo oblačno sa čestom pojavom kiše i mogućim lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar ujutru slab južnih pravaca, a popodne u skretanju na jugozapadni i zapadni, najpre na severu Srbije. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 12°C do 16°C, a maksimalna od 18°C u Loznici i Valjevu do 24°C na jugu Srbije. Uveče po Vojvodini kiša, a u ostalim predelima suvo. Temperatura u 22 sata od 14°C do 17°C.

U utorak u Kruševcu promenljivo oblačno sa povremenom kišom. Vetar ujutru slab južni, a popodne umeren jugozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura 14°C, a maksimalna oko 22°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata 15°C.

U sredu je nešto veća šansa za suvo vreme i promenljivo oblačno uz sunčane intervale, mada nije sasvim isključena pojava kratkotrajne kiše. Vetar slab, ujutru severozapadni, a zatim južni i jugoistočni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 8°C do 12°C, a maksimalna od 18°C na severu do 23°C na jugu Srbije. Uveče je moguća kiša na severu. Temperatura u 22 sata od 14°C do 16°C.

U četvrtak i petak toplije sa sunčanim periodima uz manju šansu za kratkotrajnu kišu. U subotu naoblačenje sa kišom u većini krajeva, a u nedelju prestanak padavina i razvedravanje prema današnjoj prognozi.