METEOS: PROMENLJIVO I SVEŽIJE U PONEDELJAK

U ponedeljak promenljivo oblačno i svežije sa malo sunčanih intervala i češćom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab severozapadni ili promenljiv. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura od 16°C do 20°C, a maksimalna od 24°C u Loznici i Valjevu do 31°C u Negotinu.

U ponedeljak u Kruševcu promenljivo oblačno i svežije sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab severozapadni ili promenljiv. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura 18°C, a maksimalna do 26°C.

U utorak nestabilno vreme sa dužim sunčanim intervalima i mogućom kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima popodne. Kiša će biti znatno ređa nego u ponedeljak. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 16°C do 20°C, a maksimalna od 26°C do 30°C u Negotinu.

U sredu više sunčanih sati sa malom šansom za lokalne pljuskove i toplije.