METEOS: PRETEŽNO OBLAČNO SA KIŠOM I MOGUĆIM SNEGOM

U četvrtak pretežno oblačno sa kišom i susnežicom povremeno u centralnim, južnim i istočnim krajevima. Na jugu i jugoistoku Srbije je moguć sneg i u nižim predelima, dok bi na severu i zapadu Srbije veći deo dana bilo suvo vreme. Vetar slab, ujutru promenljiv, a tokom dana severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -1°C do 3°C, a maksimalna od 2°C u Novom Pazaru i Vranju do 7°C ponegde u Vojvodini. Uveče slaba kiša, susnežica i sneg u centralnim, južnim i istočnim predelima. Temperatura u 22 sata od 1°C do 4°C.

U četvrtak u Kruševcu pretežno oblačno sa kišom, susnežicom i mogućim snegom. Vetar slab severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 1°C, a maksimalna oko 4°C.

U petak suvo uz manji porast temperature u odnosu na četvrtak. U toku dana promenljiva oblačnost i ponegde sumaglica, a može biti i malo sunčanih intervala. Vetar slab južni i jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -1°C do 4°C, a maksimalna od 4°C u Užicu do 10°C ponegde na severu Srbije. Uveče suvo, ali uz naoblačenje na severu Vojvodine gde je moguća slaba kiša tokom noći ka suboti. Temperatura u 22h od 2°C do 5°C.

U subotu prolazno naoblačenje koje se premešta od severa ka jugu Srbije može usloviti ponegde slabu kišu. Na severu Vojvodine se razvedrava ujutru, a popodne u većem delu severne Srbije. U nedelju suvo sa sunčanim intervalima i toplije od proseka.