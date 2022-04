METEOS: PAD TEMPERATURE, KIŠA MOGUĆA DO SREDE

U subotu pad temperature usled dolaska hladnijeg vazduha sa severa. Biće promenljivo oblačno uz povremenu kišu i sa malo sunčanih interavla. Veća šansa za kišu je na zapadu i jugozapadu Srbije nego na istoku. Vetar umeren severni i severozapadni, u Timočkoj Krajini pojačan. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 6°C do 11°C, a maksimalna dnevna od 14°C na severu Vojvodine do 20°C u Negotinu i na jugu Srbije. Uveče hladnije sa kišom ponegde. Temperatura u 22h od 7°C do 11°C.

U subotu u Kruševcu malo svežije i promenljivo oblačno sa mogućom kratkotrajnom kišom. Biće i sunčanih intervala. Vetar umeren severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 10°C, a maksimalna dnevna do 17°C. Uveče je moguća kiša.

U nedelju još hladnije sa kišom u istočnim, centralnim i južnim predelima, na planinama iznad 1000 mnv sa snegom, a na severu Srbije je mala šansa za kišu. Vetar umeren do pojačan severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 2°C do 6°C, a maksimalna dnevna od 7°C na jugu Srbije do 13°C na severu.

U ponedeljak i utorak hladno za ovo doba godine sa kišom povremeno, češćom u južnim i istočnim predelima, a na planinama sa snegom. U sredu suvo i malo toplije sa sunčanim periodima.