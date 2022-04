METEOS: OD UTORKA SUNČANO I TOPLIJE VREME

U utorak jutro vrlo hladno i ponegde sa slabim mrazem. Tokom dana sunčano i toplije nego u ponedeljak. Vetar slab promenljivog pravca. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -3°C do 4°C, a maksimalna dnevna od 17°C ponegde na istoku i jugu Srbije do 20°C na zapadu i jugozapadu. Uveče vedro. Temperatura u 22h od 4°C do 11°C.

U utorak ujutru u Kruševcu slab, prizemni mraz, a tokom dana sunčano i toplije nego u ponedeljak. Vetar slab istočni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura -1°C, a maksimalna dnevna do 19°C. Uveče suvo.

U sredu nakon hladnog jutra i ređe pojave slabog mraza, tokom dana pretežno sunčano i još malo toplije nego u utorak. Vetar slab istočni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -1°C do 8°C, a maksimalna dnevna od 19°C do 23°C na zapadu i jugozapadu Srbije.

U četvrtak sunčano i još toplije uz maksimalnu temperaturu do 25°C u većini predela. U petak toplo, ali popodne na severu Srbije naoblačenje i postepeni pad temperature uz malu šansu za kišu krajem dana. Za vikend hladnije uz moguće malo kiše.