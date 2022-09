METEOS: OD PONEDELJKA JUTARNJE TEMPERATURE I ISPOD 10°C

U ponedeljak sveže jutro, a tokom dana pretežno suvo uz razvoj slabe dnevne oblačnosti sa sunčanim periodima. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 10°C do 16°C, a maksimalna od 21°C do 24°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 15°C do 18°C.

U ponedeljak u Kruševcu još malo svežije u odnosu na nedelju i pretežno suvo sa dnevnim razvojem oblačnosti i sunčanim periodima. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 11°C, a maksimalna do 23°C.

U utorak postepeni porast dnevne temperature uz vrlo sveže jutro. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 9°C do 14°C, a maksimalna od 24°C do 26°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 15°C do 18°C.

U sredu i četvrtak dalji porast dnevne temperature uz vrlo sveža jutra i razvoj slabe do umerene oblačnosti tokom dana sa dužim sunčanim periodima. U četvrtak na severu Srbije popodne moguća kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. U petak i za naredni vikend svežije sa češćom pojavom kiše i pljuskova sa grmljavinom.