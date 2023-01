METEOS: OBLAČNO I RELATIVNO TOPLO, MOGUĆA POVREMENA KIŠA

U ponedeljak temperatura dalje raste uz oblačno vreme i pojačan istočni i jugoistočni vetar u pomoravlju i podunavlju. U ostalim krajevima vetar umeren istočni. Tokom dana je moguća kiša u većini predela. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 0°C do 5°C, a maksimalna od 4°C u Užicu do 10°C na istoku i u centralnim predelima. Uveče kiša uz temperaturu u 22h od 3°C do 6°C.

U ponedeljak u Kruševcu oblačno i relativno toplo sa kišom povremeno. Vetar uemren istočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 2°C, a maksimalna 9°C.

U utorak padavinska zona odlazi na sever uz prestanak padavina i delimično razilaženje oblaka, pa može biti i sunčanih intervala popodne. Vetar slab do umeren istočni i jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 1°C do 4°C, a maksimalna od 4°C do 8°C. Uveče uglavnom suvo uz temperaturu u 22h od 2°C do 4°C.

U utorak i sredu promenljivo oblačno i veći deo dana suvo uz dnevnu temperaturu oko 5°C.