METEOS: NAREDNIH DANA U SRBIJI TOPLIJE OD PROSEKA

U nedelju suvo sa sunčanim periodima i toplije od proseka. Ujutru će biti više oblaka na jugu i istoku Srbije, a krajem dana na severu Vojvodine naoblačenje. Vetar slab južni i jugoistočni, u košavskom području umeren, a u južnom Banatu popodne pojačan. Pritisak malo iznad normale i u opadanju. Minimalna jutarnja temperatura od -4°C do 3°C, a maksimalna od 6°C u Užicu do 12°C u Loznici. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 2°C do 6°C.

U nedelju u Kruševcu suvo i promenljivo oblačno pre podne, a popodne sa sunčanim periodima i toplije od proseka. Vetar slab južni i istočni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 0°C, a maksimalna do 10°C.

U ponedeljak toplije od proseka za ovo doba godine i vetrovito uz promenljivu oblačnost sa malo sunčanih intervala. Moguća je kratkotrajna kiša, posebno u toku popodneva i večeri. Oblaci se brzo premeštaju od jugozapada i zapada na istok. Vetar umeren južni i jugoistočni, u košavskom području i posebno u južnom Banatu pojačan. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od -2°C do 5°C, a maksimalna od 8°C u do 12°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 4°C do 8°C.

U ponedeljak u Kruševcu toplije od proseka uz promenljivu oblačnost sa sunčanim intervalima. Vetar slab do umeren istočni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura 0°C, a maksimalna do 10°C.

U utorak toplo za ovo doba godine uz umeren do pojačan južni vetar, na planinama vrlo jak. Tokomd ana promenljiva oblačnost, pa je moguća i kratkotrajna kiša, ali i sunčani intervali. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 2°C do 8°C, a maksimalna od 9°C do 15°C. Uveče relativno toplo. Temperatura u 22 sata od 6°C do 12°C.

Do petka vrlo toplo za ovo doba godine uz umeren do pojačan južni i jugoistočni vetar i povremena naoblačenja sa prolaznom kišom. Obilnih padavina biće u Hercegovini i Crnoj Gori. U petak i za vikend zahlađenje prema današnjoj prognozi.