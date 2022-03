METEOS: NAREDNIH DANA HLADNO ZA OVO DOBA GODINE

U nedelju oblačno sa kišom i susnežicom, a na planinama sa snegom. Ponegde i u nižim predelima može biti snega, posebno na zapadu Srbije. Na planinama će padati sneg, a samo na severu Vojvodine i u Negotinskoj Krajini može biti suvo. Vetar umeren istočnih pravaca, u južnom Banatu pojačan. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od -2°C na severu Vojvodine do 2°C u južnim predelima, a maksimalna dnevna od 3°C do 7°C. Uveče kiša, susnežica sneg. Temperatura u 22h od 0°C do 3°C.

U nedelju u Kruševcu oblačno sa kišom. Vetar slab do umeren istočni. Pritisak iznad normale. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 1°C, a maksimalna do 5°C. Uveče kiša.

U ponedeljak oblačno i hladno sa kišom, susnežicom i snegom. Veća šansa za kišu je na jugu Srbije, a za sneg u zapadnoj i severnoj Srbiji. Vetar slab severnih pravaca. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 0°C do 2°C, a maksimalna dnevna od 3°C do 6°C.

Do kraja iduće sedmice vrlo hladno za ovo doba godine i pretežno oblačno u većini dana. Povremeno će padati kiša i susnežica, ali je moguć i sneg u nižim predelima.