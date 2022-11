METEOS: JUTRO OBLAČNO, POPODNE SUNČANI INTERVALI

U utorak ujutru oblačno, a zatim oblaci odlaze ka istoku uz postepeno razvedravanje, najpre na severu i zapadu Srbije gde će biti više sunčanih sati tokom dana. Popodne se oblaci razilaze i na jugoistoku Srbije. Vetar slab, ujutru promenljiv, a popodne jugoistočni i istočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 4°C do 10°C, a maksimalna od 15°C do 18°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 6°C do 11°C.

U utorak ujutru u Kruševcu oblačno, a sredinom dana sledi delimično razvedravanje i sunčani intervali popodne. Vetar slab severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 7°C, a maksimalna do 16°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata oko 9°C.

U sredu jutro malo hladnije i ponegde maglovito, a tokom dana preovlađujuće sunčano i još toplije u odnosu na utorak. Malo oblaka biće na severu Srbije. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 2°C do 8°C, a maksimalna od 15°C do 20°C.

U drugoj polovini sedmice suvo sa postepenim padom temperature. Za vikend je na jugu Srbije moguća slaba kiša, a u višim planinama sneg, prema današnjoj prognozi.