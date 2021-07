METEOS: I U PETAK VRUĆINA, TEMPERATURA 38°C

U noći četvrtak na petak vrlo toplo, tropska noć u većini gradova. U petak sunčano i vrućina uz par stepeni nižu maksimalnu temperaturu u odnosu na četvrtak na istoku zemlje i u pomoravlju i podunavlju. Na zapadu i jugozapadu veća vrućina, ali će popodne jači razvoj oblakausloviti pojavu lokalnih pljuskova na tom području i moguće lokalne nepogodne, ponegde praćene gradom. Ovi oblaci se kreću na istok predveče, ali uveče slabe i razilaze se tako da pljuskova neće biti na istoku i jugu Srbije. Vetar slab do umeren istočni, u pomoravlju i podunavlju pojačan jugoistočni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 16°C u Dimitrovgradu i Požegi do 28°C u Vršcu, a maksimalna od 33°C u Negotinu do 40°C u Prijepolju.

U petak u Kruševcu sunčano i vrućina. Vetar slab do umeren istočni i severoistočni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 20°C, a maksimalna do 38°C.

U subotu malo manja vrućina, ali maksimalne dnevne temperature i dalje iznad 30°C. U popodnevnim satima je moguća pojava kratkotrajnih lokalnih pljuskova sa grmljavinom na jugozapadu i jugu Srbije. Vetar slab zapadnih pravaca ili promenljiv. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 16°C do 22°C, a maksimalna od 30°C do 34°C.

U nedelju sunčano i vrlo toplo. U popodnevnim satima je moguća pojava kratkotrajnih lokalnih pljuskova sa grmljavinom na jugozapadu i jugu Srbije. Prva dva dana iduće sedmice ponovo „pojačava“ vrućina. U sredu se očekuju lokalni pljuskovi i osveženje po današnjoj prognozi.