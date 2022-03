METEOS: HLADNO U SREDU, TEMPERATURA OD -4 DO +4°C

U sredu ujutru slab mraz. Tokom dana promenljivo oblačno, pre podne suvo, a popodne sa povremenom susnežicom i snegom. Veća šansa za sneg je u zapadnim, centralnim i južnim predelima, dok bi na severu preovlađivalo suvo vreme. Vetar umeren severnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -6°C do -2°C, a maksimalna dnevna od 3°C u Užicu i na jugu Srbije do 7°C na severu Vojvodine. Uveče susnežica i sneg u zapadnim i južnim predelima. Temperatura u 22h od -1°C do 2°C.

U sredu u Kruševcu promenljivo oblačno i hladno sa susnežicom i snegom povremeno. Vetar slab do umeren severni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura -4°C, a maksimalna do 4°C.

U četvrtak na severu Srbije suvo sa sunčanim periodima, a u ostalim krajevima tokom dana pretežno oblačno sa povremenom susnežicom i snegom. Veća šansa za padavine je u zapadnim, centralnim i južnim predelima. Vetar umeren severnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -3°C do 0°C, a maksimalna dnevna od 3°C na jugu do 8°C na severu Vojvodine.

U petak i za vikend vrlo hladno za ovo doba godine. Na severu Srbije pretežno sunčano uz lokalno jače mrazeve ujutru. U centralnim i južnim predelima biće promenljive oblačnosti uz moguće malo kratkotrajnog snega. Srednja dnevna temperatura do nedelje znatno ispod proseka, a zatim u postepenom porastu iduće sedmice.