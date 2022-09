METEOS: HLADNO I PROMENLJIVO, MOGUĆA KIŠA POPODNE

U sredu hladno za ovo doba godine uz promenljivu oblačnost sa povremenom kišom i kratkotrajnim lokalnim pljuskovima koji se premeštaju od severa ka jugu Srbije. Suvo može biti samo na krajnjem jugu Srbije i u Timočkoj krajini. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 3°C do 10°C, a maksimalna od 13°C u Valjevu do 18°C u Negotinu. Uveče kiša prestaje u svim krajevima. Temperatura u 22 sata od 8°C do 12°C.

U sredu u Kruševcu hladno uz promenljivu oblačnost sa mogućom kratkotrajnom kišom popodne. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 7°C, a maksimalna do 15°C. Uveče suvo.

U četvrtak sunčani intervali uz razvoj oblaka tokom dana. Popodne i uveče je moguća kratkotrajna kiša, najpre na severu Srbije. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 3°C do 9°C, a maksimalna od 15°C do 20°C. Uveče ponegde kratkotrajna kiša u severnim predelima. Temperatura u 22 sata od 8°C do 12°C.

U petak i dalje hladnije od proseka za septembar i promenljivo oblačno vreme sa pojavom kratkotrajne kiše u centralnim i južim predelima, a na severu postepeno razvedravanje. U subotu i nedelju sunčano uz vrlo hladna jutra, ali i toplije tokom dana, u subotu oko 20°C, a u nedelju ponegde do 25°C. Početkom iduće sedmice toplo.