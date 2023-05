METEOS: DO PONEDELJKA POPODNE SUNČANO I TOPLO

U nedelju toplo sa dužim sunčanim periodima i dnevnim razvojem oblaka. Popodne može biti ređih lokalnih pljuskova na jugozapadu i jugu Srbije. Vetar slab istočnih pravaca ili promenljiv. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 7°C do 14°C, a maksimalna od 24°C do 27°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 15°C do 19°C.

U nedelju u Kruševcu još toplije i pretežno sunčano sa slabim razvojem oblaka popodne. Vetar slab severoistočni ili promenljivog pravca. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 9°C, maksimalna do 26°C.

U ponedeljak u Kruševcu toplo uz postepeno naoblačenje popodne sa mogućim lokalnim pljuskovima. Biće i sunčanih intervala. Vetar slab severnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 11°C, maksimalna do 24°C. Uveče je moguća kiša.

U utorak još malo svežije i promenljivo oblačno sa mogućom povremenom kišom i lokalnim pljuskovima. Vetar slab severni i severoistočni pre podne, a zatim istočni i jugoistočni do kraja dana. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 8°C do 12°C, a maksimalna od 14°C do 18°C. Uveče na severu suvo, a na jugu je moguća kiša. Temperatura u 22 sata od 10°C do 14°C.

Od srede do kraja iduće sedmice vrlo promenljivo vreme uz smenu sunčanih i oblačnih perioda i povremenu kišu.