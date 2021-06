METEOS: ČETVRTAK NAJTOPLIJI DAN OVE SEDMICE

U četvrtak sunčano uz tropske vrućine u svim predelima. Na jugu i jugozapadu Srbije maksimalne temperature mogu dostići 42°C! Usled povećane vlažnosti vazduha, osećaj toplote može biti i veći! Neophodno je izbegavati izlaganje suncu u najtoplijem delu dana. Tokom noći ka petku toplo i veoma sparno. Kasno popodne, predveče i uveče na krajnjem zapadu i jugozapadu Srbije kao i u region Beograda moguća kiša povremeno ili pljuskovi sa grmljavinom lokalno. Postoji šansa i za nepogode praćene gradom i pojačanim vetrom. Vetar slab južni i jugozapadni ili promenljiv. Pritisak oko ili malo iznad normale. Minimalna temperatura od 18°C do 25°C, a maksimalna od 38°C do 42°C u Bajinoj Bašti i Prijepolju.

UPOZORENJE: U četvrtak u Kruševcu sunčano uz tropsku vrućinu, do 40°C. Zbog visoke vlažnosti vazduha osećaj toplote može biti i veći! Tokom noći ka petku toplo i veoma sparno. Vetar slab promenljiv. Pritisak oko ili malo iznad normale. Minimalna temperatura 22°C, a maksimalna do 40°C.

U petak na severu malo niže temperature a na jugu i dalje izuzetne vrućine sa temperaturama do 41°C. Predveče, uveče i tokom noći ka suboti kiša ili pljuskovi sa grmljavinom uz lokalno obilne padavine u kratkom periodu i pojačan vetar. Postoji šansa i za nepogode praćene gradom. Za vikend niže i prijatnije temperature za 7 do 9°C, ali i dalje vrlo toplo. U subotu popodne i uveče moguća kiša ili pljuskovi sa gmljavinom u centralnim, zapadnim i južnim predelima. Početkom naredne sedmice sunčano i vrlo toplo uz ponovni porast temperatura.