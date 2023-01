METEOS: BIĆE JOŠ MALO TOPLIJE NEGO U UTORAK

U sredu suvo i još malo toplije tokom dana uz promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima. Samo na istoku, jugu i jugoistoku zemlje, kao i u Banatu ujutru i prepodne postoji šansa za slabu prolaznu kišu. Vetar slab zapadni i jugozapadni ili promenljiv. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -3°C do 2°C, a maksimalna od 6°C do 11°C. Uveče suvo uz temperaturu u 22 sata od 1°C do 5°C.

U sredu ujutru u Kruševcu moguća slaba prolazna kiša, a tokom dana razvoj slabe do umerene oblačnosti sa sunčanim intervalima. Biće još malo toplije nego u utorak. Vetar slab južni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura -1°C, a maksimalna do 9°C.

U četvrtak malo niže temperature uz novo naoblačenje sa povremenom kišom koje se širi od severa ka jugu do kraja dana. Vetar slab zapadni i jugozapadni, na severu zemlje umeren severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -1°C do 2°C, a maksimalna od 5°C do 9°C. Uveče sa kišom u centralnim i južnim predelima uz temperaturu u 22 sata od 3°C do 5°C.

U petak i za vikend hladnije sa kišom i susnežicom, a u brdsko-planinskim predelima sa snegom. U nedelju na severu zemlje može ostati suvo, a u centralnim predelilma i na jugu sa kišom ili susnežicom povremeno. U ponedeljak promenljivo oblačno uz manju šansu za padavine na zapadu, jugozapadu i jugu zemlje.