METEOROLOZI: VELIKE SNEŽNE PADAVINE NAREDNIH DANA

Duvaće umeren do jak severozapadni vetar, a na području Vojvodine, Mačve, Beograda i u planinskim predelima udari vetra biće i preko 50 km/h, pa će biti uslova za snežnu vejavicu i mećavu. Temperatura u nedelju će se kretati u većem delu Srbije od 0 do 2°C, na istoku i na krajnjem jugu Srbije do 5°C. “Ovaj ciklon doneće Srbiji tokom vikenda i obilnije padavine. U većem delu Srbije očekuje se da padne od 20 do 40 mm padavina po kvadratnom metru, na nekim lokacijama i preko 50 mm, pa i više. Padavine na planinama će sve vreme biti u obliku snega, pri čemu se tokom vikenda očekuje povećanje postojećeg snežnog pokrivača za 10 do 30 cm, ponegde i preko 40 cm”, kaže meteorolog.

U nedelju i nižim predelima Srbije formirao bi se snežni pokrivač od 5 do 30 cm, lokalno i više. U prilog veoma obilnim snežnim padavinama ići će dotok veoma vlažne vazdušne mase sa Mediterana i hladne sa severa i severoistoka. “U ponedeljak i dalje sneg, ali će njegov intenzitet tokom dana slabiti, a na severu Srbije padavine će i prestati. Intenzitet snega će slabiti, jer će se i ciklon sa centrom iznad Karpata popunjavati i slabiti, a potom će se udaljavati od našeg područja dalje prema istoku, a sa zapada će jačati uticaj anticiklona, uz osetniji porast vazdušnog pritiska”, objašnjava Đurić. I jak severozapadni vetar će oslabiti, a u nastavku sedmice očekuje se postepena stabilizacija vremena, uz uglavnom suvo vreme, a slabih padavina biće tek ponegde.

Sledeće sedmice biće hladno za ovo doba godine. U jutarnjim časovima očekuje se mraz, a tokom dana temperature će biti uglavnom oko ili koji stepen iznad nule. S obzirom na to da je prosek maksimalnih temperatura u Srbiji za drugu dekadu decembra od 3 do 7°C, one će tokom većeg dela sledeće sedmice biti malo ispod prosečnih vrednosti.