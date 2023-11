MAKSIMALNO 14°C SA KIŠOM: EVO KAKVO NAS VREME OČEKUJE ZA VIKEND

U subotu u Kruševcu hladnije sa kišom. Vetar slab severozapadni. Kasnije popodne kiša prestaje uz delimično razvedravanje. Minimalna temperatura 11°C, maksimalna do 14°C.

U nedelju malo toplije i ponovo vetrovito uz jak i povremeno olujni južni i jugoistočni vetar. Novo naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima zahvata najpre Vojvodinu i zapad Srbije. Ovi kišni oblaci se popodne i uveče šire ka jugoistoku Srbije. Vetar u prvom delu dana jak i olujni južni, a popodne i uveče u postepenom slabljenju i skretanju na jugozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 5°C do 11°C, a maksimalna od 17°C do 22°C. Uveče kiša u centralnim i južnim predelima, a na severu razvedravanje. Temperatura u 22h od 12°C do 15°C.

U ponedeljak i utorak promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. U utorak krajem dana i u noći ka sredi naoblačenje sa jugoapada donosi prolaznu kišu. U sredu hladnije, na severu sunčani periodi, a južnije sa kišom. U četvrtak se razvedrava i na jugu. U petak i subotu suvo i malo toplije.