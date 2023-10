JUTRO SVEŽE, TOKOM DANA DO 25°C: EVO KAKVO NAS VREME OČEKUJE U NAREDNA TRI DANA?

U subotu u Kruševcu nakon vrlo svežeg jutra, tokom dana pretežno sunčano i malo toplije u odnosu na petak. Vetar slab, pre podne južni, a popodne zapadni. Minimalna temperatura 5°C, a maksimalna do 25°C.

U nedelju dolazi do postepenog naoblačenja sa severa koje donosi vrlo retku pojavu kratkotrajne slabe kiše i pad temperature na severu Srbije popodne, a na jugu ostaje toplo. Vetar ujutru slab južni, a popodne na severu umeren do pojačan severni i severozapadni vetar. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od svega 4°C na jugu do 15°C u Beogradu, a maksimalna od 21°C na severu Vojvodine do 27°C na jugu Srbije. Uveče je moguća retka pojava slabe kiše na zapadu i jugu Srbije. Temperatura u 22h od 10°C do 14°C.

U ponedeljak u svim krajevima znatno hladnije, ali pretežno sunčano sa malo oblaka na jugu. U utorak vrlo hladno jutro, a tokom dana toplije u odnosu na ponedeljak uz naoblačenje koje dolazi sa severozapada. Postoji mala šansa za pojavu kratkotrajne kiše ponegde. Od srede do petka pretežno sunčano tokom dana i sve toplije uz temperaturu znatno iznad proseka. Maksimalne dnevne vrednosti prelaziće 25°C u većini predela.