JUTARNJI MRAZEVI TOKOM NEDELJE, DNEVNE TEMPERATURE OKO 7°C

U Srbiji u ponedeljak ujutru slab i umeren, lokalno i jak mraz. Tokom dana pretežno sunčano, ponegde uz umerenu oblačnost. Vetar slab promenljiv, u košavskom području umeren i jak jugoistočni. Najniža temperatura od -10 do -3°C, a najviša od 4 do 9°C. Upozorenje: Tmin < -5°C, verovatnoća 95%.

U Kruševcu u ponedeljak uglavnom sunčano sa malo oblaka. Jutarnja temperatura -5, najviša dnevna oko 7°C.

U Srbiji u utorak ujutru slab i umeren mraz. Tokom dana iznad većeg dela pretežno sunčano, a na zapadu, jugozapadu i jugu Srbije pretežno oblačno, na planinama ponegde sa slabim snegom. Vetar slab do umeren, u košavskom području povremeno i jak jugoistočni. Najniža temperatura od -9 do -2°C, a najviša od 4 do 8°C. Upozorenje: Tmin < -5°C, verovatnoća 95%.

U Kruševcu u utorak više sunca nego u ponedeljak i bez šansi za padavine. Jutarnja temperatura -4, najviša dnevna oko 7°C.

U Srbiji u sredu postepeno povećanje oblačnosti, mestimično sa kišom u južnim i zapadnim predelima Srbije, na planinama slab sneg. Vetar slab do umeren, u košavskom području umeren i jak jugoistočni, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i sa olujnim udarima. Najniža temperatura od -8 do -2°C, a najviša od 2 do 8°C. Upozorenje: Tmin < -5°C, verovatnoća 95%. Udari vetra > 17 m/s, verovatnoća 95%,

U Kruševcu u sredu uglavnom sunčano sa malo oblaka. Jutarnja temperatura -4, najviša dnevna 8°C.

U Srbiji u četvrtak pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom, na planinama sa slabim snegom. Vetar slab i umeren, u kođavskom području i pojačan, jugoistočni. Najniža temperatura od -4 do 1°C, a najviša od 3 do 8°C.

U Kruševcu u četvrtak pretežno oblačno sa kišom. Jutarnja temperatura -1, najviša dnevna oko 7°C.

U Kruševcu u petak uglavnom oblačno, ali i sa sunčanim intervalima i toplije. Jutarnja temperatura -1, najviša dnevna oko 12°C.

Biometeorološka situacija narednih dana može nepovoljno uticati na srčane bolesnike, a u predelima sa maglom u jutarnjim satima tegobe mogu imati i astmatičari. Od meteoropatskih reakcija mogući su pospanost, glavobolja i promenljivo raspoloženje.

Učesnicima u saobraćaju se preporučuje oprez.