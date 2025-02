ODRŽANO NOVO OKUPLJANJE „KRUŠEVAC JOŠ JAČE UZ STUDENTE“

Pod sloganom „Kruševac još jače uz studente“ u nedelju, 09. februara 2025. je na Trgu glumaca odrzan protestni skup.

Na skupu koji je pod sloganom „Kruševac još jače uz studente„ održan na Trgu glumaca, studenti su okupljenim građanima poručili da je zajedništvo u ovom trenutku veoma važno i da svi treba da ostanu zajedno do ispunjenja studentskih zahteva, uz podsećanje da u Srbiji vladaju nepravda i nepoštovanje zakona, te da institucije ne rade svoj posao.

Osim studenata prisutnima se obratila i profesorka matematike iz Tehničke škole u Trsteniku, Nela Spasojević, protiv koje je direktor pokrenuo disciplinski postupak jer je obustavila rad u znak podrške studentima. Na skupu je najavljeno je da će se u sredu (12. februar), u 11:59 ispred Školske uprave Kruševac, održati okupljanje podrške profesorki Neli Spasojević.

Inače, najveći aplauz na skupu u Kruševcu dobio je Miloje Sarić, invalid rada iz sela Toljevac kod Varvarina, koji se nedavno obrati predsedniku Srbije u Varvarinu. On je ponovio da je na taj skup došao kako bi predsedniku Srbije, u ime svih invalida, rekao da dodatak za telesno oštećenje iznosi 8.750 dinara.

Nakon govora okupljeni su prošetali Takovskom, pa Dušanovom do Autobuske stanice, zatim do kružnog toka, pa Gazimestanskom i Vidovdanskom do Spomenika i na kraju ponovo do Trga glumaca.