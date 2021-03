IZVEŠTAJ ODELJENJA ZA VANREDNE SITUACIJE, 30.03.2021.

U protekla 24 časa na teritoriji grada Kruševca nije bilo padavina.

KONTROLA POŠTOVANjA EPIDEMIOLOŠKIH MERA UTVRĐENIH U CILjU ZAŠTITE STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI: Odeljenje za inspekcijske poslove i Odeljenje komunalne milicije je dana 29.03.2021.god., izvršilo ukupno 287 nadzora u vezi sa sprovođenjem protivepidemijskih mera.

INTERVENCIJE PRIPADNIKA VATROGASNO-SPASILAČKIH JEDINICA: Na teritoriji nadležnosti Odeljenja za vanredne situacije u Kruševcu, tokom protekla 24 časa, vatrogasno-spasilačke jedinice intervenisale su na gašenju 1 požara na otvorenom prostoru i 1 požaru na dimnjaku porodične kuće. Pored navedenih aktivnosti, pripadnici VSJ bili su angažovani na 1 dežurstvu povodom posete predsednika Republike Srbije. Prilikom navedenih intervencija, angažovano je 6 vatrogasaca-spasilaca i 3 vatrogasna vozila sa opremom. Nije bilo povređenih i stradalih lica.

JKP”VODOVOD-KRUŠEVAC”: Zbog kvara na vodovodnoj mreži dana 30.03.2021.godine od 08.00 do 14.00 časova bez vode će biti Kruševac ulica Emila Muže. Dana 30.03.2021.godine od 08.00 do 15.00 časova određuje se zatvaranje za saobraćaj dela ulice Drinčićeve (od Takovske do Lomine) i ulice Emila Muže zbog kvara na vodovodnoj mreži.

VODOSTAJI NA REKAMA:

ZAPADNA MORAVA: JASIKA: 52, redovna 355, vanredna 430

JUŽNA MORAVA: MOJSINjE: 341, redovna 280, vanredna 400

Na Južnoj Moravi je na snazi redovna odbrana od poplava