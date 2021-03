IZVEŠTAJ ODELJENJA ZA VANREDNE SITUACIJE, 19.03.2021.

Vakcinacija se i dalje nastavlja u Hali sportova i ambulantama Konjuh, Bela Voda, Jasika, Čitluk, Pepeljevac, Bivolje, Parunovac, Veliki Šiljegovac, Veliki Kupci i Žabare. Od 17.03.2021.počele su sa vakcinacijom ambulante Globoder, Lomnica i Dvorane. Od 18.03.2021. i ambulante Zdravinje i Dedina.

Broj vakcinisanih lica: 36587,

broj vakcinisanih (prva doza): 23564,

broj vakcinisanih (druga doza): 13023

KONTROLA POŠTOVANjA EPIDEMIOLOŠKIH MERA UTVRĐENIH U CILjU ZAŠTITE

STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI: Odeljenje za inspekcijske poslove i Odeljenje komunalne milicije je dana 18.03.2021.god., izvršilo ukupno 171 nadzor u vezi sa sprovođenjem

protivepidemijskih mera.

INTERVENCIJE PRIPADNIKA VATROGASNO-SPASILAČKIH JEDINICA: Na teritoriji nadležnosti Odeljenja za vanredne situacije u Kruševcu, tokom protekla 24 časa, vatrogasno-spasilačke jedinice intervenisale su na gašenju 1 požara smeća u kontejneru i 1 intervenciji otvaranja ulaznih vrata stana. Prilikom navedenih intervencija angažovano je 5 vatrogasaca-spasilaca i 2 vatrogasna vozila sa opremom. Nije bilo povređenih i stradalih lica.

VODOVOD KRUŠEVAC: Zbog kvara na vodovodnoj mreži dana 19.03.2021.godine od 08.00 do 14.00 časova bez vode će biti Deo ulice Ratka Pešića – kod Babika, Vitanovac i Šavrane. Zbog rekonstrukcije vodovodne mreže dana 19.03.2021.godine od 08.00 do 15.00 časova bez vode će biti Volterova ulica Zbog izrade vodovodnog priključka dana 19.03.2021.godine od 08.00 do 15.00 časova bez vode će biti ulica Jovana Dučića, Sestre Popović, Aljendeova, deo Dušanove i njima prateće ulice.

VODOSTAJI NA REKAMA:

ZAPADNA MORAVA: JASIKA: -1, redovna 355, vanredna 430

JUŽNA MORAVA: MOJSINjE: 225, redovna 280, vanredna 400

RASINA: RAVNI: 45