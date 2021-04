IZVEŠTAJ ODELJENJA ZA VANREDNE SITUACIJE, 04.04.2021.

Obaveštenje o vakcinaciji: Od ponedeljka 05.aprila 2021.godine u seoskim ambulantama obavljaće se samo revakcinacija. Svi zainteresovani stanovnici koji nisu primili prvu dozu vakcine, mogu da se prijave u svoje matične ambulante i biće pozvani na vakcinaciju. U Hali sportova vakcinacija se obavlja po rasporedu e-uprave. Prijavljivanje preko e-uprave je obavezno za Pfizer-BioNTech i Sputnik vakcinu. Vakcina Sinofarm se može primiti bez prethodne prijave na e-upravu.

KONTROLA POŠTOVANjA EPIDEMIOLOŠKIH MERA UTVRĐENIH U CILjU ZAŠTITE STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI: Odeljenje za inspekcijske poslove i Odeljenje komunalne milicije je dana 03.04.2021. godine, izvršilo ukupno 264 nadzora u vezi sa sprovođenjem protivepandemijskih mera.

PADAVINE: U protekla 24 časa na teritoriji grada Kruševca palo je 14.2 l/m2 kiše.

U IZVEŠTAJNOM PERIODU NIJE BILO DOGAĐAJA IZ NADLEŽNOSTI SEKTORA ZA

VANREDNE SITUACIJE

OSTALI DOGAĐAJI:

Havarija magistralnog vodovoda: Tokom izvođenja radova na izgradnji autoputa Moravski koridor dana

31.03.2021. godine došlo je do havarije na magistralnom cevovodu Ø600 koji vodi ka opštini Ćićevac. Iz tog razloga naseljena mesta na potezu od Stalaća do Ćićevca su ostala bez vode. Ekipa održavanja vodovodne mreže

JKP „Vodovod-Kruševac“ je na terenu i intenzivno radi na otklanjanju kvara. Zbog složenosti kvara predviđeni rok za sanaciju je od 5 do 7 dana. Za korisnike opštine Ćićevac JKP „Vodovod-Kruševac“ obezbedio je

kamion-cisternu sa pijaćom vodom u centru Ćićevca (kod zgrade opštine) i dve cisterne od po 1000 litara vode u naseljenom mestu Stalać – kod Doma kulture i kod Železničke stanice. Takođe, organizovane su i pokretne cisterne sa pijaćom vodom na sledećim lokacijama i u sledećim terminima:

PRVA SMENA

08:00-09:00 Mrzenica

09:00-10:30 Grad Stalać

10:30-12:00 Stalać centar

12:00-13:00 Lučina

13:00–14:00 Gornja Lučina

DRUGA SMENA

14:00-15:30 Ćićevac pumpa Lukoil

15:30-17:00 Ćićevac na raskrsnici kod crkve

17:00–18:30 Ćićevac impregnacija

18:30-20:00 Stalać

O svim ostalim aktivnostima na sanaciji kvara i vodosnabdevanja opštine Ćićevac korisnici će biti obavešteni putem zvaničnog sajta JKP „Vodovod Kruševac“ www.vodovodks.co.rs i preko lokalnih medija.

VODOSTAJI NA REKAMA:

ZAPADNA MORAVA: JASIKA: 54, redovna 355, vanredna 430

JUŽNA MORAVA: MOJSINjE: 335, redovna 280, vanredna 400

Na Južnoj Moravi je na snazi redovna odbrana od poplava.