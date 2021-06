IZVEŠTAJ ODELJENJA ZA VANREDNE SITUACIJE, 03.06.2021.

U protekla 24 časa na teritoriji grada Kruševca nije bilo padavina.

KONTROLA POŠTOVANjA EPIDEMIOLOŠKIH MERA UTVRĐENIH U CILjU ZAŠTITE STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI: Odeljenje za inspekcijske poslove i Odeljenje komunalne milicije je dana 02.06.2021.godine izvršilo ukupno 139 nadzora u vezi sa sprovođenjem

protivepandemijskih mera.

INTERVENCIJE PRIPADNIKA VATROGASNO- SPASILAČKIH JEDINICA: Na teritoriji nadležnosti Odeljenja za vanredne situacije u Kruševcu, tokom protekla 24 časa, vatrogasno-spasilačke jedinice angažovane su na gašenju jednog požara na putničkom motornom vozilu (požar je ugašen pre dolaska VSJ). Prilikom navedene intervencije, angažovan je jedan vatrogasac-spasilac i jedno vatrogasno vozilo sa opremom. Nije bilo povređenih i stradalih lica.

SRBIJA, IZGLEDI VREMENA ZA SEDAM DANA – RHMZ (do 10.06.2021.god.): Do kraja sedmice suvo vreme, u jutarnjim i prepodnevnim satima biće pretežno sunčano, a posle podne promenljivo oblačno. Temperatura u postepenom porastu, u petak i za dane vikenda maksimalne vrednosti od 25 do 27 °C. Od ponedeljka nestabilno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom.

VODOSTAJI NA REKAMA:

ZAPADNA MORAVA: JASIKA: -100, redovna 355, vanredna 430

JUŽNA MORAVA: MOJSINjE: 118, redovna 280, vanredna 400