I SUTRA U KRUŠEVCU SUNČANO I VEOMA TOPLO

U utorak u Kruševcu pretežno sunčano i vrlo toplo. Vetar slab istočni. Minimalna temperatura 8°C, a maksimalna do 29°C.

U sredu i dalje vrlo toplo za ovo doba godine sa sunčanim periodima, ali uz par stepeni nižu temperaturu nego u utorak. Malo oblaka biće na zapadu i severu Srbije u toku dana. Duvaće umeren jugoistočni vetar u pomoravlju i podunavlju, u južnom Banatu povremeno pojačan, a u ostalim krajevima slab istočni ili južni. Na severu Vojvodine vetar popodne u skretanju na severozapadni uz umereno naoblačenje. Minimalna temperatura od 7°C do 17°C, a maksimalna od 23°C u Somboru do 29°C na jugu Srbije. Uveče suvo i toplo. Temperatura u 22h od 15°C do 22°C.

Trend manjeg pada temperature se nastavlja u četvrtak i petak uz sunčane periode i malo oblaka na severu Srbije. Za vikend toplo uz duže sunčane periode.