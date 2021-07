GRAD NAPRAVIO ŠTETU OD SRNJA, PREKO KRVAVICE DO GLOBARA

Došlo je do pojave sugradice i grada i to na 80 hektara površine, koji je pričinio štetu na potezu od sela Srnje, preko Krvavice do Globara. Grad i sugradica oštetili su voće od 10 do 50%, bašte i kukuruz. Olujni vetar je lomio grane i stresao voće sa stabala. Ima neznatnih oštećenja i na krovovima seoskih kuća.

Na stanju Radarskog centra Kruševac su ukupno 654 protivgradne rakete. Prosek po lansirnoj stanici je 5,8 raketa, što je skoro duplo manje nego prethodnog dana. U protekla 24 časa na teritoriji grada Kruševca palo je ukupno 11 litara kiše po kvadratnom metru.