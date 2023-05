FUDBALERI PALESTRE OSVOJILI BRONZU NA DRŽAVNOM PRVENSTVU

Državno prvenstvo Specijalne Olimpijade Srbije u muškom fudbalu održano je u subotu 27.05.2023.godine u Zrenjaninu. Učešće je uzelo 8 gradova širom Srbije u kojima postoje i rade sportski klubovi dece i omladine sa posebnim potrebama, među kojima je i Palestra iz Kruševca.

Fudbaleri Palestre osvojili su treće mesto u sledećem sastavu: Bojan Đorđević, Dalibor Marković, Rustem Tairović, Tomislav Asković, Andrija Vukadinović, Mihajlo Živković i Radiša Jeftić u pratnji trenera Mališe Vasiljković i Mirele Milojević. 1. mesto zauzela je ekipa iz Zrenjanina, a 2. mesto Pirot.

„Zadovoljni smo postignutim rezultatima jer su fudbaleri pokazali požrtvovane i izdržljive igre, boreći se do poslednjeg atoma snage. Pripremamo se za predstojeće veliko takmičenje, Nacionalne igre Specijalne Olimpijade Srbije koje će biti održano u Čačku od 01. do 04.06.2023. Sportisti Palestre takmičiće se u ženskom fudbalu, muškoj košarci, atletici, boćanju i stonom tenisu. A po povratku sa takmičenja očekuju nas završne pripreme za Svetske letnje igre Specijalne Olimpijade od 12. do 26.06.2023.godine u Berlinu“ kažu u Palesti.