FOND PIO RASPISAO POZIV ZA BORAVAK PENZIONERA U BANJAMA

Kako se navodi u saopštenju Fonda PIO penzioneri se na konkurs mogu prijavljivati do 2. marta. Pravo da se jave na oglas imaju i penzioneri koji su to pravo ostvarili primenom domaćih propisa i koji primaju penziju iz inostranstva, pod uslovom da zbir tih penzija iznosi do 37.809 dinara.

Uz prijavu je potrebno podneti penzijski ček, dokaz o visini penzije iz inostranstva odnosno izvod iz banke, potvrdu inostranog nosioca socijalnog osiguranja za devizne penzionere, popunjenu prijavu sa izjavom gde penzioner želi da koristi rehabilitaciju, da osim penzije nema drugih ličnih primanja, da nije koristio rehabilitaciju u prethodne tri godine, kao i medicinsku dokumentaciju ako je imaju. Prijave se podnose udruženjima, odnosno odborima korisnika penzija sa područja filijale gde penzioneri imaju prebivalište, a mogu se podneti i u najbližoj organizacionoj jedinici Fonda PIO, ukoliko penzioner u vreme podnošenja prijave boravi van svog mesta stanovanja. Penzioneri sa Kosova i Metohije (KiM) sa prebivalištem, odnosno boravištem van teritorije KiM, prijave podnose najbližoj filijali Fonda PIO. Iz Fonda ističu da članstvo u penzionerskim organizacijama nije uslov za korišćenje ovog prava. Rang lista penzionera koji ispunjavaju uslove za upućivanje na rehabilitaciju biće objavljena 21. radnog dana od isteka oglasa. Na rang listu se može podneti prigovor u roku od pet dana a konačna, rang lista biće objavljena na oglasnim tablama Saveza penzionera Srbije, Udruženja penzionera Srbije „Nezavisnost“, Direkcije Fonda, Pokrajinskog fonda i filijala Fonda PIO.