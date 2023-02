METEOS: U NEDELJU MOGUĆ SLAB SNEG, U PONEDELJAK SUVO

U nedelju rano ujutru oblačno uz pojavu kratkotrajne susnežice i snega koji se premeštaju od severa ka jugu Srbije. Pre podne u zapadnim, centralnim i južnim predelima susnežica i sneg, a po Vojvodini suvo uz delimično razvedravanje. Padavine prestaju popodne u svim krajevima. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -4°C na jugu do 2°C na severu, a maksimalna od 1°C na jugu do 6°C na severu. Uveče suvo uz temperaturu u 22 sata od -1°C do 2°C.

U nedelju u Kruševcu oblačno uz slab sneg i susnežicu koji prestaju tokom dana. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura -1°C, a maksimalna oko 3°C. Uveče suvo sa temperaturom u 22 sata iznad 0°C.

U ponedeljak u Kruševcu ujutru slab mraz. Tokom dana promenljiva oblačnost sa sunčanim intervalima. Vetar slab jugozapadni i južni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura -2°C, a maksimalna oko 4°C. Uveče suvo. Temperaturom u 22 sata oko 0°C.

U utorak ujutru slab mraz. Tokom dana umerena oblačnost sa sunčanim periodima. Vetar slab severozapadni i zapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -8°C do 1°C, a maksimalna od 6°C do 10°C. Uveče suvo uz temperaturu u 22 sata od -2°C do 4°C.

Do kraja iduće sedmice suvo sa dužim sunčanim periodima uz porast dnevne temperature sa slabijim jutarnjim mrazevima. Maksimalne temperature od srede oko 10°C, a zatim i malo preko 10°C u drugoj polovini sedmice.