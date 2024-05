DO UTORKA UGLAVNOM SUNČANO, TEMPERATURA DO 27°C

U nedelju u Kruševcu duži sunčani periodi sa malo oblaka. Vetar slab severoistočni. Minimalna temperatura 13°C, a maksimalna oko 27°C. Uveče suvo.

U ponedeljak u Kruševcu promenljiva oblačnost sa sunčanim periodima. Vetar slab severoistočni. Minimalna temperatura 12°C, a maksimalna do 27°C. Uveče suvo.

U utorak sunčano u prvom delu dana, a popodne razvoj oblaka koji dolaze sa jugozapada i mogu usloviti pojavu kratkotrajnih lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab južni i jugoistočni, u južnom Banatu umeren jugoistočni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 9°C do 17°C, a maksimalna od 25°C do 29°C. Uveče su mogući kiša i pljuskovi. Temperatura u 22h od 16°C do 21°C.

U sredu i četvrtak malo svežije i i promenljivo oblačno uz čestu kišu i lokalne pljuskove u većini krajeva.