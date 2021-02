Dežurne službe Doma zdravlja Kruševac za 13., 14., 15. i 16. februar 2021. godine – Dan Državnosti:

Služba hitne medicinske pomoći … 24 sata

Služba za zdravstvenu zaštitu dece i omladine … 24 sata

Ambulanta u Dijagnostičkom centru … od 07 do 20 časova

Ambulanta Konjuh … od 07 do 13 časova, nedeljom ne radi

Ambulanta Veliki Kupci …. od 07 do 13 časova, nedeljom ne radi

Ambulanta Veliki Šiljegovac … od 07 do 13 časova

Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu … od 07 do 20 časova