DANI PČELARSTVA U KRUŠEVCU

U organizaciji Društva pčelara „Dr Bogoljub Konstantinović“, a pod pokroviteljstvom Grada Kruševca, u centru grada otvorena je izložba meda i pčelinjih proizvoda. Izložba će trajati do nedelje 30.septembra. Ovogodišnju izložbu otvorio je Marko Knežević, pomoćnik gradonačelnika za poljoprivredu koji je istakao da Grad Kruševac izdvaja sredstva za pčelare kroz mere subvencionisanja za svu opremu i mehanizaciju koja im je potrebna kako bi unapredili svoju proizvodnju. Otvaranju izložbe prisustvovao je i Rodoljub Živadinović , predsednik Saveza pčelarskih organizacija Srbije koji je rekao da je za pčelare kada je u pitanju prinos meda, godina bila izuzetno loša zbog klimatskih uslova. U kruševačkom kraju pčelarstvo ima dugu tradiciju a i veliku perspektivu, te da je to što se ova izložba organizuje po 36.put , samo još jedna potvrda kvaliteta i rada ovdašnjih pčelara. Pored meda, na štandovima se mogu naći i mešavine meda sa matičnim mlečom, propolisom i polenom. Izložene su i kreme na bazi hladno ceđenih ulja, pčelinjeg voska i meda, sapuni na bazi meda i pčelinjeg voska, potom med sa 12 vrsta sušenog voća , kao i propolis, polenov prah, … Izložba meda u Kruševcu trajaće tri dana, odnosno, do subote 30.septembra.