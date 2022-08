“BILI SMO I U LOŠIJIM SITUACIJAMA, DO KRAJA JOŠ 33 UTAKMICE”

Predstojećeg vikenda kruševački Napredak neće igrati utakmicu domaćeg prvenstva, jer je utakmica protiv Partizana u Beogradu odložena zbog obaveza crno-belih na međunarodnoj fudbalskoj sceni. “Naiđe dan kad ti ništa ne polazi od ruke (noge), kad se sve planirano okrene naopačke i padneš. Ali, bez obzira na to koliko boli, vera nalaže da ustaneš i kreneš dalje, još jače, snažnije, motivisanije, jer pošten rad i trud uvek budu nagrađeni. Očekivali smo pobedu protiv Javora, ali izgubili. Ni prvi, ni poslednji poraz. Ni razlog za bilo kakav potres…”, stoji na zvaničnom sajtu kruševačkog supeligaša. Na konferenciji za novinare, održanoj u prostorijama fudbalskog kluba Napredak, generalni sekretar kluba Valentina Vasić rekla je da rukovodstvo kluba veruje da će igrači, koji su u prethodnom periodu pojačali tim Kruševljana, kao i oni koji će u Kruševac stići do 15. septembra, do kada traje prelazni rok, na čelu sa šefom struke Dušanom Đorđevićem, postići preko potrebnu pobedničku energiju i početi sa nizanjem dobrih rezultata.

Posle utakmice sa Javorom, šef struke Napretka je prihvatio svu odgovornost na sebe, ali je sa druge strane, od igrača i uprave dobio podršku za nastavak rada u Kruševcu. Pauza, uslovljena međunarodnim obavezama FK Partizan, iskoristiće se na najbolji način za izvlačenje pouka iz prve 4 odigrane utakmice domaćeg prvenstva i za uigravanje tima.

Generalni sekretar kluba Valentina Vasić apelovala je na navijače Napretka za razumevanje i strpljenje rečlima da je kruševački superligaš bio i u lošijim situacijama iz kojih je izlazio kao pobednik, a do kraja prvenstva je ostalo još 33 kola.