IZUZETNA POSEĆENOST “ŠARENGRADA” U PRVIH 10 DANA RADA

Posećenost Zabavnog parka „Šarengrad“, koji je svečano otvoren na dan Grada 28. juna, prevazišla je očekivanja, ističe Dragana Kostić iz Turističke organizacije grada Kruševca. Zabavni sadržaji u „Šarengradu“ su prilagođeni populaciji različite starosne dobi, od najmlađih do najstarijih.

Za mališane, starosti do 5 godina, ne plaća se ulaz u Zabavni park „Šarengrad“; cena ulaznica za decu do 15 godina i penzionere je 100 dinara, a za ostale 150 dinara. Takođe, u ponudi su porodični paketi sa popustom, dodala je Dragana Kostić. Sledeća manifestacija je Festival balona, koji će se najverovatnije, kao i do sada, održati na Bagdali, od 6. do 8. avgusta.