IZVEŠTAJ ODELJENJA ZA VANREDNE SITUACIJE, 22.05.2021.

U protekla 24 časa na teritoriji grada Kruševca nije bilo padavina ni dejstava sa PG stanica.

KONTROLA POŠTOVANjA EPIDEMIOLOŠKIH MERA UTVRĐENIH U CILjU ZAŠTITE STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI: Odeljenje za inspekcijske poslove i Odeljenje komunalne milicije je dana 21.05.2021. godine izvršilo ukupno 69 nadzora u vezi sa sprovođenjem protivepandemijskih mera.

INTERVENCIJE PRIPADNIKA VATROGASNO- SPASILAČKIH JEDINICA: Na teritoriji nadležnosti Odeljenja za vanredne situacije u Kruševcu, tokom protekla 24 časa, vatrogasno-spasilačke jedinice intervenisale su na gašenju 1 požara na putničkom motornom vozilu. Prilikom navedene intervencije, angažovano je 5 vatrogasaca-spasilaca i 2 vatrogasna vozila sa opremom. Nije bilo povređenih i stradalih lica.

JKP “VODOVOD-KRUŠEVAC”: Bez planskih isključenja.

SRBIJA, IZGLEDI VREMENA ZA SEDAM DANA – RHMZ (do 29.05.2021.god.): Do utorka pretežno sunčano i toplo, samo u nedelju posle podne i uveče na severu promenljivo oblačno sa retkom pojavom kratkotrajne kiše i

grmljavine. Najtopliji dan utorak sa najvišom temperaturom u većini mesta od 27 do 32 stepena. U utorak uveče na severozapadu naoblačenje i osveženje s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Od srede promenljivo i svežije, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

VODOSTAJI NA REKAMA:

ZAPADNA MORAVA: JASIKA: -58, redovna 355, vanredna 430

JUŽNA MORAVA: MOJSINjE: 119, redovna 280, vanredna 400