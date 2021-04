IZVEŠTAJ ODELJENJA ZA VANREDNE SITUACIJE, 05.04.2021.

U protekla 24 časa na teritoriji grada Kruševca je palo 4,1 l/m2 kiše. Proteklog vikenda palo je ukupno 18,3 l/m2 kiše.

KONTROLA POŠTOVANjA EPIDEMIOLOŠKIH MERA UTVRĐENIH U CILjU ZAŠTITE STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI: Odeljenje za inspekcijske poslove i Odeljenje komunalne milicije je dana 03.04. i 04.04.2021.godine izvršilo ukupno 469 nadzora u vezi sa

sprovođenjem protivepidemijskih mera. U periodu od od 29.03. do 04.04.2021. – izvršeno 1894 nadzora za poštovanje mera lične zaštite. Izdato 20 prekršajnih naloga.

U IZVEŠTAJNOM PERIODU NIJE BILO DOGAĐAJA IZ NADLEŽNOSTI SEKTORA ZA VANREDNE SITUACIJE

JKP”VODOVOD-KRUŠEVAC”: Zbog kvara na vodovodnoj mreži dana 05.04.2021.godine od 08.00 do 14.00 časova bez vode će biti Parunovac – Miloša Obilića (od mosta do pruge) i njoj prateće ulice; od 08.00 do 15.00 časova bez vode će biti Pepeljevac, Žabare, Lukavac, Meševo, Trebotin, Mala Vrbnica, Velika Vrbnica, Mrmoš.

VODOSTAJI NA REKAMA:

ZAPADNA MORAVA: JASIKA: 61, redovna 355, vanredna 430

JUŽNA MORAVA: MOJSINjE: 325, redovna 280, vanredna 400

Na Južnoj Moravi je na snazi redovna odbrana od poplava.