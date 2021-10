2.700 RADNIKA ANGAŽOVANO NA “MORAVSKOM KORIDORU”

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je zajedno sa ambasadorom SAD Entonijem Godfrijem noćne radove na izgradnji mosta preko Zapadne Morave na delu Moravskog koridora od Pojata do Kruševca i istakao da samo na toj deonici radi 2.700 radnika. Ovaj auto-put će biti najširi u Srbiji, biće u potpunosti digitalizovan, biće pravo remek delo, rekao je Vučić. Predsednik je poručio da očekuje da deonica od Pojata do Kruševca bude završena do marta. Naglasio je da će puno značiti kada od Beograda do Kruševca bude moglo da se dođe auto-putem, kao i da će to privući nove investitore, posebno u Trstenik i Kruševac, kao i u okolne gradove i mesta.

Na gradilištu novog mosta preko Zapadne Morave u toku je montaža podužnih nosača i izrada naglavnih greda i kolovoznih ploča. Novi most će biti dugačak 497,6 metara. Moravski koridor će povezati tri okruga – Rasinski, Raški i Moravički sa koridorima 10 i 11, odnosno sa auto-putem Beograd-Niš i auto-putem “Miloš Veliki”. Auto-put se gradi za maksimalnu dozvoljenu brzinu od 130 kilometara na čas, a imaće 11 petlji, 71 most, 23 nadvožnjaka, pet podvožnjaka i 31 propust.