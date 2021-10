METEOS: U SUBOTU U KRUŠEVCU OD 10 DO 13°C

U noći petak na subotu padaće umerena kiša na severu Srbije. U subotu zahlađenje sa prolaznom kišom se širi na sve krajeve, a na višim planinama popodne kiša prelazi u sneg iznad 1500 mnv. Samo će po Vojvodini biti suvo uz razvedravanje na severu Vojvodine. Kiša prestaje na severu Srbije u toku prepodneva, ali će na jugu padati do kraja dana. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 6°C do 11°C, a maksimalna od 10°C do 14°C. Uveče kiša na jugu Srbije, a u ostalim predelima suvo uz razvedravanje na severu. Temperatura u 22h od 6°C do 11°C.

U subotu u Kruševcu zahlađenje sa kišom koja će više padati popodne i uveče. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 10°C, maksimalna oko 13°C. Uveče kiša i hladno.

U nedelju jutro hladno, a tokom dana pretežno sunčano i malo toplije nego u subotu. Samo će na jugu Srbije biti promenljivo oblačno u toku jutra, a zatim se i u tim predelima razvedrava. Vetar slab severni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 0°C na severu do 6°C na jugu, a maksimalna od 12°C do 15°C.

U ponedeljak vrlo hladno jutro, ponegde slab prizemni mraz, a tokom dana sunčano i malo toplije nego u nedelju. Duvaće umeren do pojačan jugoistočni vetar u košavskom području, a u ostalim krajevima slab istočni.

U utorak i sredu malo do umereno oblačno sa sunčanim periodima. Tokom većeg dela iduće sedmice suvo vreme uz postepeni porast dnevne temperature krajem sedmice. Jutra će biti hladna i ponegde maglovita od četvrtka.