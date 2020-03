ULAZ SAMO ZA SANITETE I HITNE SLUČAJEVE

Prema poslednjim informacijama do 26.03.2020. ujutru, na teritoriji Rasinskog okruga, virus Covid 19 registrovan je kod 13 osoba. Troje zaraženih iz Rasinskog okruga smešteno je u KC Niš, a njih desetoro je na Infektivnom odeljenju u Kruševcu. U Kruševcu se primenjuju pojačane pa čak i restriktivne zaštitne mere. Sanitarni kordon nalazi na ulazu u krug Opšte bolnice. Vojska kontroliše i ulaz i dezinfekciju, a tu su i predstavnici Štaba za vanredne situacije, volonteri, privatno obezbeđenje i portiri u bolnici. Isključivo se propuštaju saniteti i civilni automobili sa hitnim slučajevima i to tako što odmah po podizanju rampe, prolaze kroz dezinfekcioni teren za točkove. Svaki pacijent,lekar ili medicinska sestra ili psoetilac koji ima prava da dostavi stvari za bolesnika u tačno propisanom vremenu dezinfikuje se ispod šatora do rampe. Poseban šator je postavljen i kod zgrade gde je smešteno Infektivno odeljenje.

U Opštoj bolnici navode da se dostava nužnih stvari za bolesnike obavlja svakog dana iskljulivo u periodu od 14,30 do 15,30. Posete hospitalizovanima su zabranjene od 13.marta. Za ulazak u bolnički krug neophodna su maska i zaštitne rukavice. Na ulazu svakog odeljenja biće zadužena lica koja će preuzimati dostavljene stvari i iste predati bolesnicima.

U Dijagnostičkom centru je i posebna barijera kod radiološke službe i skener i rengen dijagnostike. Ambulanta za respiratorne infekcije “14.oktobar” počela je da radi. Kontakt telefoni ambulante su 064/8653-574, 064/8653-575 i 064/8653-576, kao i 037/3501-580, 037/3502-150. Rad posebnog centra podrazumeva zbrinjavanje pacijenata koji imaju visoku temperaturu i druge druge disajne tegobe, kao i građana, koji su došli sa područja ugroženog korona virusom i građana ili su bili u kontaktu sa tim licima.