U 2019. POGINULE 534 OSOBE U NESREĆAMA

Prošle godine je u Srbiji zabeleženo najmanje saobraćajnih nesreća, poginulih i povređenih, računajući od 1997. godine, od kada se vodi statistika o saobraćanim nezgodama.

To je saopšteno danas na konferenciji za novinare Agencije za bezbednost saobraćaja, a direktorka je agencije Jasmina Milošević precizirala da je prošle godine u saobraćajnim nezgodama poginulo 534, a povređeno oko 20.500 lica što je u odnosu na 2018. godinu 2,6 odsto manje poginulih i dva odsto manje povređenih. Milošević je istakla da je prvi put, od 1997. godine, broj nastradalih mladih osoba u saobraćaju manji od 100 i navela da je prošle godine poginulo 98 mladih uzrasta između 15 i 30 godina, te dodala da je ta kategorija stanovništva najviše stradala u automobilu i kao vozači motocikala. “Mladi su veoma zahtevna kategorija učesnika u saobraćaju, ranjiva, ali sa druge strane tu njihovu ranjivost čini njihova mladost i želja za dokazivanjem uz koju često ide prekoračenje brzine i vožnja pod dejstvom alkohola tako da sve ono što smo do sada radili sa mladima, nastavićemo i ubuduće”, navela je Milošević na konferenciji u Palati Srbija. Ona smatra da su ovi podaci pokazatelj da je Agencija za bezbednost saobraćaja svojim aktivnostima uspela da dopre do svesti mladih u promeni njihovih stavova kada je u pitanju bezbedno ponašanje u saobraćaju.

Kada je reč najmlađima, navela je da je 2019. poginulo desetoro dece od čega su sedam poginuli kao putnici u automobilu, dva kao biciklisti i jedan kao pešak. Ti podaci govore da deca i dalje najviše stradaju kada su u svojstvu putnika što, dodala je, znači da najčešće stradaju greškom odraslih, odnosno da roditelji i dalje ne koriste u dovoljnoj meri sve sigurnosne sisteme koji su im na raspolaganju kada su njihova deca u pitanju. Milošević je navela da Agencija za bezbednost saobraćaja tokom čitave godine sprovodi niz aktivnosti u prevenciji usmerene ka svim kategorijama učesnika u saobraćaju i istakla da poslednjih nekoliko godina imaju izuzetnu saradnju sa Ministarstvom unutrašnjih poslova. Pojasnila je da se u isto vreme obraćaju istoj kategoriji učesnika u saobraćaju, MUP represijom, a Agencija prevencijom i dodala da se tom kombinacijom represivnih i preventivnih radnji ostvaruju dobri rezultati.

“Nikada ne možemo biti zadovoljni koliko god da su nam dobri rezultati jer su u pitanju ljudski životi, ali ćemo dati sve od sebe da svedemo na najmanju moguću meru broj poginulih tako da ćemo se jednako posvetiti svim kategorijama učesnika u saobraćaju”, navela je Milošević. Kao i prethodnih goidbna, dodala je, najčešći uzroci nastanka saobraćajnih nezgoda su prekoračenje brzine, vožnja pod dejstvom alkohola, put i propusti pešaka. Navela je da se i dalje najviše saobraćajnih nezgoda događaja kada je kolovoz suv i dodala da se najviše pet odsto nesreća dogode kada je na kolovozu sneg, a oko dva odsto kada su led ili poledica. “To, sa jedne strane, možemo tumačiti da građani verovatno izbegavaju vožnju kada su loši vremenski uslovi, a sa druge strane oni koji upravljaju nekim vozilom su usled takvih vremenskih uslova daleko obazriviji”, dodala je Milošević.