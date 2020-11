REPUBLIČKI KRIZNI ŠTAB ZASEDA PONOVO U ČETVRTAK

Krizni štab se ponovo sastaje u četvrtak, a član tog tela i pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković navodi da to znači da imamo vrlo nepovoljnu epidemijsku situaciju sa pretećom vanrednom situacijom u jednom delu lokalnih samouprava u Srbiji. Najveći problem je u velikim gradovima gde je širenje virusa ubrzano, rekao je Gojković. Dodao je da je zabrinjavajuće i opasno to što će za pet do sedam dana neki oblik bolničkog lečenja biti potreban za 10 do 15 odsto ljudi koji su danas pozitivni. To je 300 do 400 ljudi dnevno u celoj Srbiji kojima treba bolnički tretman, naglasio je Gojković: “To su ogromne brojke koje zdravstveni sistem u ovom trenutku ne može da savlada. Za 10 do 15 dana, ako gledamo, jer mi nemamo običan rast, imamo eksponencijalni rast, primićemo oko 5.000 teško obolelih pacijenata na bolničko lečenje.”

Zoran Gojković je naveo da se najveći broj građana pridržava mera i da njima upućuje zahvalnost. Međutim, dodaje, postoji mali broj pojedinaca koji krši mere koji to čine kako bi pokazali hrabrost ili zbog toga što ne razumeju trenutak u kojem živimo. “Moramo svi zajedno, jedinstveno, solidarno i složno da radimo na ovom problemu, jer to ne može da reši jedan čovek, ne može da se reši nikakvim merama, nikakvim najrigoroznijim sankcijama, jer to vodi u problem, a to je problem za celo društvo”, kazao je Gojković.