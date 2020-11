Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Vladi Republike Srbije i članica Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti Covid19 Darija Kisić Tepavčević izjavila je danas da je na sednici tog tela odlučeno da se broj osoba koje mogu da se okupljaju u otvorenom i zatvorenom prostoru smanji sa 30 na pet.

Kisić Tepavčević je na konferenciji za novinare, održanoj nakon sednice Kriznog štaba, objasnila da nova zabrana okupljanja nije preporuka već mera koja će biti zakonski regulisana, a odnosi se na sva organizovana javna okupljanja. Prema njenim rečima, ova mera se ne odnosi na školsku i radnu sredinu, gde može da bude više od pet osoba, ali samo ako se obezbede četiri kvadratna metra po osobi u prostoriji, to jest udaljenost od dva metra. Ona je, kada je reč o kulturnim manifestacijama, podsetila na to da je i dalje za pozorišta i bioskope ograničenje do 500 ljudi, uz strogo propisane uslove – nošenje maske, poštovanje razmaka i slično.

Ministarka je saopštila da će i srednjoškolci imati jesenji raspust, koji će trajati od 11. do 16. novembra, što je bilo predviđeno samo za učenike osnovnih škola.

Ona je dodala da nije bilo odluke za neke radikalnije mere, poput ograničavanja kretanja ili ograničavanje satnice rada, naglasivši da je situacija izuzetno nepovoljna i nestabilna.

Prema njenim rečima, deset preminulih u prethodna 24 sata u Srbiji je veliki gubitak, a sve to pokazuje kakav je potencijal virusa, koliko je opasan i kako se brzo širi. Kisić Tepavčević je upozorila na to da je svakim danom sve više pacijenata koji zahtevaju bolničko lečenje, tako da popunjenost kapaciteta iznosi između 150 i 200 kreveta dnevno.

Prema njenim rečima, najveći broj zaraženih je u Beogradu 1.144, Novom Sadu 219, Kraljevu 60, Nišu 50, Vranju 32, Zrenjaninu 29, Pančevu 25, Sremskoj Mitrovici 22, Ljuboviji 20, dok je u ostalim gradovima manje od 20 zaraženih.

Od 1. septembra, kako je navela, u školskim sredinama u Srbiji ukupno je potvrđeno prisustvo virusa korona kod 708 đaka, i to 308 u osnovnim i 400 u srednjim školama. Prethodne nedelje, od 26. oktobra do 1. novembra, ukupno je u školama potvrđen virus kod 248 dece, i to 97 osnovaca i 151 učenika srednje škole, dok je od 2. do 5. novembra prisustvo virusa utvrđeno kod 202 učenika – 74 iz osnovne i 128 iz srednje škole, prenela je Kisić Tepavčević. Prema njenim rečima, od početka školske godine uglavnom se radilo o zaražavanju van školske sredine, tako da je polovina odeljenja u kojoj je ifentifikovano pozitivno dete odmah prelazila na onlajn nastavu 14 dana. Trenutno onlajn nastavu pohađa 200 učenika, prenela je ona i podvukla da su upravo takve mere predostrožnosti dovele do toga da je prilično stabilna situacija u školskoj sredini, zahvaljujući odgovornom ponašanju dece, nastavnika i profesora.

Takođe, kako je potvrdila, ima delova zemlje u kojima nije bilo potvrđivanja koronavirusa kod đaka, poput osnovnih škola u Severnobačkom, Zapadnobačkom, Podunavskom, Topličkom, Jablaničkom, Pećkom, Kosovskopomoravskom, Prizrenskom okrugu.

Ona je predočila da je Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti predviđeno da inspektor može na licu mesta da izrekne mandatnu kaznu zbog nepoštovanja mera. Za nenošenje maski predviđena je novčana kazna od 5.000 dinara za građane i između 30.000 i 300.000 dinara za pravna lica, a ono što je najbitnije kada je u pitanju prevencija u okviru izmene zakona jeste mogućost da mandatnu kaznu izrekne inspektor na licu mesta usled nepoštovanja mera, precizirala je ministarka.