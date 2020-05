PITANJA KOJA NISU BILA VEZANA DOGAĐAJ /video

Redovni gledaoci TV Jefimija i pratioci portala jefimija.tv bili su svedoci da se naša redakcija sve vreme trajanja vanrednog stanja trudila da dođe do tačnih i pravovremenih informacija. Takođe, svedoci ste da smo pokušavajući da ostvarimo kontakt sa pojedinim ustanovama, pre svega medicinskim, nailazili na zid ćutanja.

Za početak, podsetićemo: Gradonačelnica Kruševca Jasmina Palurović, koja je komandant štaba za vanredne situacije u Gradu, 08. aprila je za TV Jefimija govorila i o virusu Covid19 među medicinskim osobljem kruševačkih zdravstvenih ustanova, a na postavljeno pitanje prema informacijama koje smo tada dobili iz Opšte bolnice, a u kojima je jasno navedeno da je direktorka ove ustanove bila u kućnoj izolaciji. Naime, kako smo tada saznali njoj je urađen test na korona virus i test je pokazao prisustvo virusa, odnosno bio je pozitivan. Drugi test koji je urađen 24 sata kasnije bio je negativan. U takvom slučaju, testiranje se radi i treći put, i taj treći nalaz takođe je bio negativan. Svi oni koji su bili u kontaktu sa direktorkom Opšte bolnice takođe su bili u izolaciji. Redakcija televizije Jefimija, tokom vanrednog stanja u više navrata pokušavala da od nadležnih iz kruševačke bolnice, pre svega direktorke ove ustanove, dobije više informacija vezanih za rad ustanove tokom epidemije koronavirusa. Televizija Jefimija, danima je pokušavala da dobije odgovore na pitanja koja su veoma važna za građane u vreme epidemije virusa Covid19, a tiču se funkcionisanja zdravstvenih ustanova u Kruševcu, isključivo sa ciljem da bi građanima ukazali na sve probleme u zdravstvu koji mogu da nastanu usled neodgovornog ponašanja opšte populacije i takozvanog „ulaska korone u naše bolnice“. Obraćali smo se mejlovima i Opštoj bolnici i Ministarstvu zdravlja, kao i na brojeve fiksnih i mobilnih telefona koji su redakciji dostupni, s obzirom da su vesti iz Srbije sve češće bile vezane za obolevanje od Covida19 među medicinarima. Zvanične odgovore nismo dobili, a danas nam se konačno ukazala prilika da uživo postavimo pitanja.

Još jedom ponavljamo, odgovore ni od ministarstva nismo dobili. Jedino je Gradonačelnica i komandant štaba za vanredne situacije Jasmina Palurović odgovarala na naša pitanja, ali nas je takođe za detalje upućivala na bolnicu. Podsećamo, u vreme najjačeg talasa epidermije koronavirusa, svi mediji u Srbiji bavili su se koronom među medicinarima i tada je potvrđeno da je korona virusom zaražena jedna doktorka Hitne pomoći u Kruševcu i da su trojica njenih kolega-tehničara bilie u samoizolaciji. I u Varvarinu je korona virus potvrđen kod dva zdravstvena radnika i to kod doktora opšte prakse i ginekologa, koji su zaposleni u privatnoj ordinaciji i to je takođe bila tema u medijima. Zatim, zamenik direktora Opšte bolnice u Jagodini dr Vladimir Nedeljković takođe je pozitivan je na korona virus i to je za medije potvrdio direktor Doma zdravlja u Jagodini dr Darko Miletić. Koronavirus je potvrđen i kod jedne medicinske sestre te ustanova, rekao je Miletić. i direktor Opšte bolnice u Ćupriji dr Slobodan Gajić bio je pozitivan na virus korone kao i 18 medicinskih radnika bolnice u Ćupriji i tamo je tada bilo zatvoreno nekoliko odeljenja i službi. U paraćinskoj Opštoj bolnici, lekari i medicinsko osoblje ortopedije, takođe su bili pozitivni na koronavirus, zbog čega je ovo odeljenje zatvoreno na 14 dana i jedan deo pacijenata bio je upućen u jagodinsku bolnicu. I o svemu ovome se govorilo javno, u medijima.

Svi ovi podaci bili su dostupni javnosti i medijima samo zbog važnosti funkcija i posla koji su ovi ljudi obavljali a ne kao iskazivanje animoziteta prema njima lično.