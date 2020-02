METEOS: U ČETVRTAK HLADNIJE SA KIŠOM

U noći između srede i četvrtka se premešta padavinska zona preko Srbije od severa ka jugu. Očekuje se kiša, a u četvrtak ujutru je moguća susnežica i sneg ponegde na zapadu i jugozapadu Srbije. U četvrtak pre podne na severu Vojvodine razvedravanje koje se postepeno širi ka jugu uz duže sunčane periode. Na jugu Srbije znatno hladnije nego u sredu uz kišu i susnežicu u nižim predelima i sneg u planinama u toku prepodneva. Popodne suvo i na jugu uz delimično razilaženje oblaka. Vetar umeren do pojačan severni i severozapadni, krajem dana u slabljenju. Pritisak ispod normale i u porastu. Minimalna jutarnja temperatura od 1°C do 5°C, a maksimalna dnevna od 5°C u Dimitrovgradu do 10°C na severu Vojvodine gde će biti sunčano.

U četvrtak u Kruševcu hladnije sa kišom pre podne, a popodne suvo uz psotepeno razilaženje oblaka. Duvaće umeren do pojačan severozapadni vetar. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura 3°C, a maksimalna do 7°C.

U petak ujutru i pre podne novo prolazno naoblačenje sa kišom koja se premešta od severa ka jugu Srbije. Krajem dana padavine napuštaju Srbiju. Vetar ujutru slab južni, a od sredine dana umeren do pojačan severni i severozapadni. Pritiska ispod normale. U subotu ujutru slab mraz ponegde, a tokom dana pretežno sunčano i toplije nego u petak. U nedelju sunčani intervali i još toplije uz naoblačenje popodne na severu Srbije gde se očekuje kiša krajem dana. U noći između nedelje i ponedeljka je moguća kiša i u ostalim krajevima.