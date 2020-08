METEOS: TOPLO I SUNČANO, KRAJEM DANA MOGUĆI PLJUSKOVI

U utorak toplo sa sunčanim periodima uz naoblačenje sa kišom i pljuskovima. Već u toku jutra je moguća ponegde kiša na severu i jugu Srbije, ali će glavna oblačnost sa jačim pljuskovima doći popodne, najpre na zapad i sever Srbije. Moguće su i lokalne nepogode praćene gradom i obilnijom kišom krajem dana. Vetar ujutru i pre podne slab do umeren jugoistočni i južni, a popodne i krajem dana zapadni, u zoni pljuskova na kratko i olujni vetar. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 16°C do 21°C, a maksimalna od 27°C na severu Vojvodine do 31°C na jugu Srbije. Uveče su mogući jači lokalni pljuskovi i lokalne nepogode.

U utorak u Kruševcu toplo sa dužim sunčanim periodima, a kasnije popodne i krajem dana dolazi do jačeg razvoja oblaka uz lokalne pljuskove. Vetar slab istočnih pravaca, a krajem dana severozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura 17°C, a maksimalna do 30°C.

U sredu svežije sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. U četvrtak sunčani periodi uz dnevni razvoj oblaka sa malom šansom za kišu. U petak i za vikend sunčano i sve toplije, malo iznad 30°C u subotu i nedelju.