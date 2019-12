DO SADA PRIKUPLJENO 50 MILIONA DINARA

“Pruži korak” – tako se zove aplikacija koju je dovoljno da instalirate i da samo koračanjem pomognete da se izgradi Roditeljska kuća za porodicu dece obolele od raka. Koraci se preračunavaju u novac i za sada je prikupljeno 50 miliona dinara!

Biće više, jer akcija traje do Nove godine. U oktobru smo postali prva država u svetu čiji su građani prepešačili obim planete Zemlje u humanitarne svrhe. Prijatelji i volonteri Nacionalne organizacije roditelja dece obolele od raka pešačili su od Niša do Beograda. Cilj je bio da korake pretvore u novac neophodan za izgradnju Roditeljske kuće. Mnogi su tada instalirali aplikaciju “Pruži korak” i počeli češće i više da pešače. Već u prvim danima Nove godine saopštiće koliko je novca prikupljeno i kada počinje gradnja Roditeljske kuće u Beogradu. Do tada, ukoliko niste, instalirajte aplikaciju i neumorno pešačite.