BEZ ŠKOLE VEROVATNO DO KRAJA ŠKOLSKE GODINE

Škole će biti zatvorene, najverovatnije, do kraja školske godine.

“Što se tiče školskog programa, to smo spremili. Ići će preko više televizijskih kanala, RTS 3, RTS planeta…”, najavio je Vučić. “Biće izuzetan program, jedan od najboljih u Evropi. Nećemo verovatno otvarati škole do kraja godine, to je epidemiolog Predrag Kon bio u pravu. Zato smo se trudili da to što više odložimo, jer deca nisu u opasnosti, već oni kod kojih deca idu.”

Od ponedeljka, kako je rekao Vučić, nema više ni treninga, sporta, teratana.